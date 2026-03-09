Thés dansants Alençon

Thés dansants

Du rock au paso doble, de la valse au tango, les participants vont faire chauffer le parquet de la Halle aux toiles, sous les manettes musicales (selon les jours) de Gilles Music, Stéphane Mercier ou Philippe Legaufre. Organisés par le Centre Communal d‘Action Sociale (CCAS), ces thés dansants, avec leurs classiques indémodables et leurs tubes contemporains, auront toujours lieu un lundi, à partir de 14h30.

Lundis 12 janvier (Gilles Music), 2 février (Gilles Music), 9 mars (Gilles Music), 27 avril (Stéphane Mercier), 18 mai (Gilles Music), 15 juin (Philippe Legaufre), 21 septembre (Stéphane Mercier), 5 octobre (Philippe Legaufre), 7 décembre (Stéphane Mercier)

▶ Renseignements Centre communal d’action sociale, Maison des Solidarités, 24 place de la Halle au blé Tél. 02 33 32 41 11 Gratuit pour les retraités d’Alençon (se munir d’un justificatif de domicile), 5 € pour les retraités non-alençonnais.

Astuce Pensez au passeport dansant ! Apportez votre justificatif de domicile et une photo d’identité pour son élaboration, pour ne présenter plus que celui-ci aux prochaines dates. .

