Thés dansants saison 2026-2027 Centre Paris Anim’ Maurice Ravel Paris
samedi 10 octobre 2026 · Centre Paris Anim' Maurice Ravel · Paris
Informations pratiques
Pour cette saison, le CPA Maurice Ravel vous invite à 6 après-midi « thé dansant » animés par Jean-François et Véronique Lirola, au restaurant de l’hôtel CIS Paris Ravel (même bâtiment que le CPA).
Au programme de ces après-midi : initiation aux danses de salon, collation, ambiance festive et bonne humeur garanties !
Ouvert à toutes et à tous, accessibles à tous les niveaux.
Rendez-vous les samedis :
– 10 octobre 2026, 15h-18h
– 14 novembre 2026, 15h-18h
– 12 décembre 2026, 15h-18h
– 30 janvier 2027, 15h-18h
– 20 mars 2027, 15h-18h
– 22 mai 2027, 15h-18h
Aurestaurant de l’hôtel CIS Paris Ravel, 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris.
Participation de 8€ avec une collation.
Inscription par mail à animravel@laligue.org ou par téléphone au 01.44.75.60.14.
Tout au long de l’année, le Centre Paris Anim’ Maurice Ravel vous accueille pour des après-midi thés dansants ! Des moments conviviaux ouverts à toutes et à tous.
Le samedi 22 mai 2027
de 15h00 à 18h00
Le samedi 20 mars 2027
de 15h00 à 18h00
Le samedi 30 janvier 2027
de 15h00 à 18h00
Le samedi 12 décembre 2026
de 15h00 à 18h00
Le samedi 14 novembre 2026
de 15h00 à 18h00
Le samedi 10 octobre 2026
de 15h00 à 18h00
payant
Inscription par mail à animravel@laligue.org ou par téléphone au 01.44.75.60.14.
Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T18:00:00+02:00
fin : 2027-05-22T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T15:00:00+02:00_2026-10-10T18:00:00+02:00;2026-11-14T15:00:00+02:00_2026-11-14T18:00:00+02:00;2026-12-12T15:00:00+02:00_2026-12-12T18:00:00+02:00;2027-01-30T15:00:00+02:00_2027-01-30T18:00:00+02:00;2027-03-20T15:00:00+02:00_2027-03-20T18:00:00+02:00;2027-05-22T15:00:00+02:00_2027-05-22T18:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6, avenue Maurice Ravel 75012 Paris
https://animravel.aniapp.fr/actualites/106 +33144756014 animravel@laligue.org https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel
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