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Thés dansants saison 2026-2027 Centre Paris Anim’ Maurice Ravel Paris

samedi 10 octobre 2026 · Centre Paris Anim' Maurice Ravel · Paris

Thés dansants saison 2026-2027 Centre Paris Anim’ Maurice Ravel Paris

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 22 mai 2027
Lieu
Centre Paris Anim' Maurice Ravel
Adresse
6, avenue Maurice Ravel
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Inscription par mail à animravel@laligue.org ou par téléphone au 01.44.75.60.14.</p>

Pour cette saison, le CPA Maurice Ravel vous invite à 6 après-midi « thé dansant » animés par Jean-François et Véronique Lirola, au restaurant de l’hôtel CIS Paris Ravel (même bâtiment que le CPA).

Au programme de ces après-midi : initiation aux danses de salon, collation, ambiance festive et bonne humeur garanties !

Ouvert à toutes et à tous, accessibles à tous les niveaux.

Rendez-vous les samedis :

– 10 octobre 2026, 15h-18h

– 14 novembre 2026, 15h-18h

– 12 décembre 2026, 15h-18h

– 30 janvier 2027, 15h-18h

– 20 mars 2027, 15h-18h

– 22 mai 2027, 15h-18h

Aurestaurant de l’hôtel CIS Paris Ravel, 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris.

Participation de 8€ avec une collation.

Inscription par mail à animravel@laligue.org ou par téléphone au 01.44.75.60.14.

Tout au long de l’année, le Centre Paris Anim’ Maurice Ravel vous accueille pour des après-midi thés dansants ! Des moments conviviaux ouverts à toutes et à tous.
Le samedi 22 mai 2027
de 15h00 à 18h00
Le samedi 20 mars 2027
de 15h00 à 18h00
Le samedi 30 janvier 2027
de 15h00 à 18h00
Le samedi 12 décembre 2026
de 15h00 à 18h00
Le samedi 14 novembre 2026
de 15h00 à 18h00
Le samedi 10 octobre 2026
de 15h00 à 18h00
payant

Inscription par mail à animravel@laligue.org ou par téléphone au 01.44.75.60.14.

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T18:00:00+02:00
fin : 2027-05-22T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T15:00:00+02:00_2026-10-10T18:00:00+02:00;2026-11-14T15:00:00+02:00_2026-11-14T18:00:00+02:00;2026-12-12T15:00:00+02:00_2026-12-12T18:00:00+02:00;2027-01-30T15:00:00+02:00_2027-01-30T18:00:00+02:00;2027-03-20T15:00:00+02:00_2027-03-20T18:00:00+02:00;2027-05-22T15:00:00+02:00_2027-05-22T18:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6, avenue Maurice Ravel  75012 Paris
https://animravel.aniapp.fr/actualites/106 +33144756014 animravel@laligue.org https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel


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