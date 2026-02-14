Thés et desserts japonais Le Bistrot Sainte-Suzanne-et-Chammes
Thés et desserts japonais Le Bistrot Sainte-Suzanne-et-Chammes dimanche 28 juin 2026.
Sainte-Suzanne-et-Chammes
Thés et desserts japonais
Le Bistrot 4 Place Hubert II de Beaumont Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28 16:30:00
Date(s) :
2026-06-28
Voyagez au cœur du Japon le temps d’une dégustation !
Cet atelier invite à explorer l’alliance délicate entre les thés japonais et un échantillon de desserts japonais. En petit comité, nous échangerons sur leurs origines, leurs saveurs et leurs rituels, dans une ambiance conviviale et gourmande.
Nous serons accueillis au Bistrot, restaurant et bar au centre de la cité médiévale, dans sa salle joliment décorée à l’étage, pour plus d’intimité.
Cet atelier propose la dégustation de quatre thés, accompagnés de desserts japonais et d’un carnet de dégustation pour noter vos impressions.
Sur inscription, organisé par Ophélie Grébic. .
Le Bistrot 4 Place Hubert II de Beaumont Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 7 83 82 51 12 ophelie.grebic@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Travel to the heart of Japan for a tasting!
L’événement Thés et desserts japonais Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
À voir aussi à Sainte-Suzanne-et-Chammes (Mayenne)
- Les 6 heures de Sainte-Suzanne Sainte-Suzanne-et-Chammes 23 mai 2026
- Visité guidée du Moulin à papier Moulin à Papier Sainte-Suzanne-et-Chammes 23 mai 2026
- Les 6 heures Nature & Culture de Sainte-Suzanne Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes 24 mai 2026
- Parcours-jeu La mystérieuse lettre de Fouquet Château-CIAP Sainte-Suzanne-et-Chammes 24 mai 2026
- Visite commentée de la forteresse Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes 25 mai 2026