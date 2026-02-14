Thés et desserts japonais Le Bistrot Sainte-Suzanne-et-Chammes

Sainte-Suzanne-et-Chammes

Thés et desserts japonais

Le Bistrot 4 Place Hubert II de Beaumont Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28 16:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Voyagez au cœur du Japon le temps d’une dégustation !

Cet atelier invite à explorer l’alliance délicate entre les thés japonais et un échantillon de desserts japonais. En petit comité, nous échangerons sur leurs origines, leurs saveurs et leurs rituels, dans une ambiance conviviale et gourmande.

Nous serons accueillis au Bistrot, restaurant et bar au centre de la cité médiévale, dans sa salle joliment décorée à l’étage, pour plus d’intimité.

Cet atelier propose la dégustation de quatre thés, accompagnés de desserts japonais et d’un carnet de dégustation pour noter vos impressions.

Sur inscription, organisé par Ophélie Grébic. .

Le Bistrot 4 Place Hubert II de Beaumont Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 7 83 82 51 12 ophelie.grebic@gmail.com

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English :

Travel to the heart of Japan for a tasting!

L’événement Thés et desserts japonais Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons