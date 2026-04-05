Portes ouvertes et expositions, Moulin du Petit-Gohard, Sainte-Suzanne-et-Chammes

Portes ouvertes et expositions 27 et 28 juin Moulin du Petit-Gohard Mayenne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Maryvonne (peintre, sculptrice) et Patrick (vitrailliste) Schraauwers ont carte libre au rez de chaussée du moulin, animé par le mouvement lent et immuable de la roue à palette, pour nous présenter leurs oeuvres et leurs travaux

Moulin du Petit-Gohard 7 chemin des moulins 53270 Sainte-Suzanne Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Sainte-Suzanne Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://moulinpetitgohard.fr »}]

Exposition de peintures et de vitraux moulin roue

Marc Denis