THESSALONIK | TRAVERSÉE BALKANIQUE Sète
jeudi 19 novembre 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
THESSALONIK | TRAVERSÉE BALKANIQUE
Avenue Victor Hugo Sète Hérault
Tarif : 8 – 8 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19
fin : 2026-11-19
Date(s) :
2026-11-19
avec Nicolas Beck Valasia Dodulu Camille Mandleur Diane Bucciali Isabel Sokol-Oxman Léa Macquart Fabien Guyot Stratis Skourkeas Pol Small Adrien Séguy Akram Chaïb
MUSIQUE DES BALKANS
Dix musiciens et musiciennes exceptionnels racontent la magie des danses bulgares auxquelles se mêlent le blues du rebetiko grec, la musique sevdah et les rythmes turcs pour une traversée balkanique inédite, une mosaïque riche et diverse, un mélange explosif de mélancolie et de fête.
Ce spectacle fait partie du temps fort CETTE MER EN MOI proposé par le Théâtre Molière ? Sète.
En savoir plus www.tmsete.com .
Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie
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English :
L’événement THESSALONIK | TRAVERSÉE BALKANIQUE Sète a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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