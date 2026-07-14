Informations pratiques

Thibault Cauvin Carré Sévigné Cesson-Sévigné Jeudi 7 janvier 2027, 20h00 Ille-et-Vilaine

Payant, sur réservation

Un concert d’exception au cœur de la nouvelle grande aventure de Thibault : un album intégralement composé d’œuvres originales. Un tourbillon de délicatesse et de virtuosité !

Un concert d’exception au cœur de la nouvelle grande aventure de Thibault : un album intégralement composé d’œuvres originales. Un tourbillon de délicatesse et de virtuosité !

Thibault Cauvin est bien plus qu’un guitariste, ses concerts sont des moments de grâce hors du temps, d’une poésie rare, où il embarque comme par magie, quiconque tend l’oreille. Il a aussi l’amour des mots et la passion des récits, en scène il raconte, il enivre, il invite chacun, au plus profond de ses rêves.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-01-07T20:00:00.000+01:00

Fin : 2027-01-07T21:30:00.000+01:00

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https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/

Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine



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