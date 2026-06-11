Thibault Cauvin Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

Thibault Cauvin

Vendredi 13 novembre 2026 de 20h30 à 22h. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:30:00

fin : 2026-11-13 22:00:00

Date(s) :

2026-11-13

Virtuose parmi les plus fascinants de sa génération, Thibault Cauvin transcende les frontières de la guitare classique. Auréolé de 36 prix internationaux, il se produit sur les scènes les plus prestigieuses comme les plus atypiques.

Après une tournée à guichets fermés avec -M-, il revient pour une nouvelle aventure, qui débute à l’Opéra Garnier en juin 2026 avant de faire escale à Martigues.



Alter Ego raconte ses voyages aux quatre coins du monde et les rencontres éphémères mais déterminantes qui ont façonné sa musique. Seul avec sa guitare, Thibault Cauvin déploie un jeu d’une virtuosité éblouissante, mêlant délicatesse et intensité enivrante. Ce concert à la fois grandiose et intime est chargé d’humanité, de poésie et de philosophie.



Vous retrouver est pour moi une joie profonde ; ensemble nous allons vivre des soirées que je n’oublierai jamais… Thibault Cauvin .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

One of the most fascinating virtuosos of his generation, Thibault Cauvin transcends the boundaries of classical guitar. The recipient of 36 international awards, he performs on both the most prestigious and the most unusual stages.

L’événement Thibault Cauvin Martigues a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues