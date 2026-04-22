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Thibaut Eiferman & Alice Vasseur Terre 1 Théâtre de l’Esplanade Draguignan

Thibaut Eiferman & Alice Vasseur Terre 1 Théâtre de l’Esplanade Draguignan dimanche 29 novembre 2026.

Lieu : Théâtre de l'Esplanade

Adresse : Boulevard Clemenceau

Ville : 83300 Draguignan

Département : Var

Début : dimanche 29 novembre 2026

Fin : dimanche 29 novembre 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Draguignan

Thibaut Eiferman & Alice Vasseur Terre 1

Théâtre de l’Esplanade Boulevard Clemenceau Draguignan Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 16:00:00
fin : 2026-11-29 16:30:00

Date(s) :
2026-11-29

À quoi ressemblerait un monde dans lequel on valorise le déséquilibre ? Réponse avec ce solo à l’énergie ramassée, qui expérimente l’inversion des forces qui nous gouvernent.
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Théâtre de l’Esplanade Boulevard Clemenceau Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur   billetterie@palaisdesfestivals.com

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English : Thibaut Eiferman & Alice Vasseur Terre 1

What would a world look like if imbalance were valued? This solo, compact yet intense, experiments with reversing the forces that govern us.

L’événement Thibaut Eiferman & Alice Vasseur Terre 1 Draguignan a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence de Développement Touristique Var Tourisme

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