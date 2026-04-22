Thibaut Eiferman & Alice Vasseur Terre 1 Théâtre de l’Esplanade Draguignan
Thibaut Eiferman & Alice Vasseur Terre 1 Théâtre de l’Esplanade Draguignan dimanche 29 novembre 2026.
Draguignan
Thibaut Eiferman & Alice Vasseur Terre 1
Théâtre de l’Esplanade Boulevard Clemenceau Draguignan Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 16:00:00
fin : 2026-11-29 16:30:00
Date(s) :
2026-11-29
À quoi ressemblerait un monde dans lequel on valorise le déséquilibre ? Réponse avec ce solo à l’énergie ramassée, qui expérimente l’inversion des forces qui nous gouvernent.
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Théâtre de l’Esplanade Boulevard Clemenceau Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur billetterie@palaisdesfestivals.com
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English : Thibaut Eiferman & Alice Vasseur Terre 1
What would a world look like if imbalance were valued? This solo, compact yet intense, experiments with reversing the forces that govern us.
L’événement Thibaut Eiferman & Alice Vasseur Terre 1 Draguignan a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence de Développement Touristique Var Tourisme
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