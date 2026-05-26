THIBAUT GARCIA & ANTOINE MORINIÈRE (LES ARTS RENAISSANTS) AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES Toulouse
THIBAUT GARCIA & ANTOINE MORINIÈRE (LES ARTS RENAISSANTS) AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES Toulouse mardi 19 janvier 2027.
Toulouse
THIBAUT GARCIA & ANTOINE MORINIÈRE (LES ARTS RENAISSANTS)
AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 33.8 – 33.8 – EUR
33.8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-19 20:00:00
fin : 2027-01-19
Date(s) :
2027-01-19
Les Arts Renaissants vous invitent à un voyage musical où les frontières s’effacent entre musiques populaires et savantes.
Deux virtuoses aussi complices à la ville qu’à la scène, deux guitares jumelles taillées dans le même arbre, une retraite spirituelle… et une intime conviction. Tel est le point de départ d’un défi audacieux proposer une relecture inédite pour deux guitares d’un chef-d’œuvre aussi vertigineux qu’intemporel, les Variations Goldberg de Bach. 33.8 .
AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Arts Renaissants invites you on a musical journey where the boundaries between popular and learned music are blurred.
L’événement THIBAUT GARCIA & ANTOINE MORINIÈRE (LES ARTS RENAISSANTS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Atelier de lecture : J’aime lire, Médiathèque Empalot, Toulouse 26 mai 2026
- Les satellites européens au service de la prévision météorologique, Médiathèque José Cabanis, Toulouse 26 mai 2026
- Café Bricol’ au bar L’Évasion, Bar l’Evasion, Toulouse 26 mai 2026
- LAURENT GERRA CASINO BARRIERE Toulouse 27 mai 2026
- LE NOUVEAU PRINTEMPS QUARTIER MARENGO/BONNEFOY/JOLIMONT Toulouse 27 mai 2026