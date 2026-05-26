THIBAUT GARCIA & ANTOINE MORINIÈRE (LES ARTS RENAISSANTS) AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES Toulouse

Toulouse

THIBAUT GARCIA & ANTOINE MORINIÈRE (LES ARTS RENAISSANTS)

AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 33.8 – 33.8 – EUR

33.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-19 20:00:00

fin : 2027-01-19

Date(s) :

2027-01-19

Les Arts Renaissants vous invitent à un voyage musical où les frontières s’effacent entre musiques populaires et savantes.

Deux virtuoses aussi complices à la ville qu’à la scène, deux guitares jumelles taillées dans le même arbre, une retraite spirituelle… et une intime conviction. Tel est le point de départ d’un défi audacieux proposer une relecture inédite pour deux guitares d’un chef-d’œuvre aussi vertigineux qu’intemporel, les Variations Goldberg de Bach. 33.8 .

AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Arts Renaissants invites you on a musical journey where the boundaries between popular and learned music are blurred.

L’événement THIBAUT GARCIA & ANTOINE MORINIÈRE (LES ARTS RENAISSANTS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE