Thibaut Préciat Coudehard

Thibaut Préciat

12 Lieu-dit La Croix Tiret Coudehard Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Le solo est un espace particulier intime et fragile, il offre une proximité rare et précieuse. C’est ainsi que Thibaut conçoit ce moment de partage où chaque spectateur devient un complice. Plus qu’un simple concert, c’est une véritable rencontre, une parenthèse où la musique, les histoires et les anecdotes se mêlent pour tisser un lien unique.

Thibaut raconte, échange, et invite le public à voyager à travers ses souvenirs et son amour des musiques traditionnelles d’Italie du Sud, des chansons en occitan et de compositions inspirées par son parcours musical éclectique.

Entre la fougue d’une pizzica et la douceur d’une mélodie à l’accordéon, il partage avec simplicité et sincérité, donnant à chacun l’impression d’accueillir un ami chez soi. Ce tête-à-tête chaleureux est rythmé par des moments d’émerveillement musical, d’humour et d’émotion, où l’accordéon et les tambours sur cadre se joignent à lui pour offrir un spectacle vivant, généreux et profondément humain.

Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et le Mémorial de Coudehard-Montormel. .

