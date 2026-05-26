Thionville Jazz Festival Thionville

Thionville

Thionville Jazz Festival

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Jeudi 2026-07-02 11:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04

Après le succès des deux premières années qui ont rassemblé plus de 3 000 spectateurs, le Thionville Jazz Festival revient pour une troisième édition. Fidèle à sa vocation, le festival propose une programmation de haut vol, mêlant stars internationales et pépites locales, pour un jazz chaleureux et convivial et une billetterie abordable !

Trois jours, trois ambiances d’exception

Le festival ouvrira ses portes le jeudi avec une figure emblématique de la scène française Sanseverino. Accompagné du Brass Band Lazcar Volcano, il présentera un nouveau spectacle explosif où se rencontrent jazz manouche, swing et influences électriques des années 50.

Le vendredi, place à un duo virtuose avec trois Victoires du Jazz à son actif, l’accordéoniste Vincent Peirani retrouve son complice, le saxophoniste Émile Parisien. Ce duo, réputé pour son audace et son énergie, revisite les meilleures sources du jazz avec une fraîcheur inégalée. Une véritable rencontre au sommet à ne pas manquer !

Enfin, le samedi, nous accueillerons une véritable légende vivante Al Di Meola. Ce guitariste d’exception, récompensé par trois Grammy Awards et ayant collaboré avec des géants comme Santana ou Stevie Wonder, Frank Zappa ou Chick Corea, offrira un concert exclusif pour finir le festival en beauté.Tout public

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30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +352 621 358 285 contact@thionville-jazz.fr

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English :

Following the success of the first two years, which attracted over 3,000 spectators, the Thionville Jazz Festival is back for a third edition. Faithful to its vocation, the festival offers a high-flying program, mixing international stars and local nuggets, for a warm and friendly jazz experience and affordable ticketing!

Three days, three exceptional atmospheres

The festival opens on Thursday with an emblematic figure on the French scene: Sanseverino. Accompanied by Brass Band Lazcar Volcano, he will present an explosive new show featuring gypsy jazz, swing and electric influences from the 50s.

On Friday, it’s the turn of a virtuoso duo: with three Victoires du Jazz to his credit, accordionist Vincent Peirani reunites with his accomplice, saxophonist Émile Parisien. This duo, renowned for their audacity and energy, revisit the best sources of jazz with unrivalled freshness. A summit encounter not to be missed!

Finally, on Saturday, we welcome a true living legend: Al Di Meola. This exceptional guitarist, winner of three Grammy Awards and having collaborated with giants such as Santana, Stevie Wonder, Frank Zappa and Chick Corea, will offer an exclusive concert to end the festival on a high note.

L’événement Thionville Jazz Festival Thionville a été mis à jour le 2026-05-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME