Thomas Fersen Carré Sévigné Cesson-Sévigné
mardi 9 mars 2027 · Carré Sévigné · Cesson-Sévigné
Informations pratiques
Thomas Fersen Carré Sévigné Cesson-Sévigné Mardi 9 mars 2027, 20h00 Ille-et-Vilaine
Payant, sur réservation
Adaptation théâtrale et musicale de Comme on quitte un imperméable
Poète de la chanson française à l’esprit malicieux, Thomas Fersen revient en 2025 avec _**Le choix de la reine**_, 31 ans après son premier opus fondateur Le bal des oiseaux. Il réinvente ses morceaux emblématiques (_**Les malheurs du lion, La chauve-souris**_…) accompagné du trio de percussionnistes SR9 dirigé par Clément Ducol, oscarisé pour la bande-originale du film Emilie Perez de Jacques Audiard.
Ses chansons se trouvent alors parées de nouvelles couleurs, enveloppées de sonorités envoûtantes, portées par le xylophone, le vibraphone, le glockenspiel, le marimba et le piano, décuplant l’irréalité et le fantastique des personnages.
Une re-création vibrante !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-03-09T20:00:00.000+01:00
Fin : 2027-03-09T21:30:00.000+01:00
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https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/
Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine
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