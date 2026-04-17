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Thomas Marty Nouveau spectacle Le Skope Lannion

Thomas Marty Nouveau spectacle Le Skope Lannion samedi 10 avril 2027.

Lieu : Le Skope

Adresse : 4 Rue Louis de Broglie

Ville : 22300 Lannion

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 10 avril 2027

Fin : samedi 10 avril 2027

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Lannion

Thomas Marty Nouveau spectacle

Le Skope 4 Rue Louis de Broglie Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-10 20:30:00
fin : 2027-04-10

Date(s) :
2027-04-10

Après le succès de son premier spectacle, Thomas Marty revient sur scène pour nous raconter ses nouvelles aventures.   .

Le Skope 4 Rue Louis de Broglie Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Thomas Marty Nouveau spectacle Lannion a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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