Thomas Marty Nouveau spectacle Le Skope Lannion

Lannion

Thomas Marty Nouveau spectacle

Le Skope 4 Rue Louis de Broglie Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-10 20:30:00

fin : 2027-04-10

Date(s) :

2027-04-10

Après le succès de son premier spectacle, Thomas Marty revient sur scène pour nous raconter ses nouvelles aventures. .

Le Skope 4 Rue Louis de Broglie Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Thomas Marty Nouveau spectacle Lannion a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose