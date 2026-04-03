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THOMAS MARTY SALLE MARCEL SEMBAT Chalon Sur Saone

THOMAS MARTY SALLE MARCEL SEMBAT Chalon Sur Saone

THOMAS MARTY SALLE MARCEL SEMBAT Chalon Sur Saone samedi 25 avril 2026.

Lieu : SALLE MARCEL SEMBAT

Adresse : PLACE MATHIAS

Ville : 71100 Chalon Sur Saone

Département : 71

Début : 2026-04-25

Fin : 2026-04-25

Heure de début : 20:00

THOMAS MARTY Début : 2026-04-25 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

SALLE MARCEL SEMBAT PLACE MATHIAS 71100 Chalon Sur Saone 71

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