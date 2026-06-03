Thomas MAYERAS, Standards et compositions au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Pianiste très remarqué de la jeune génération, Thomas Mayeras captive par sa musicalité et la richesse de son univers mélodique. Son album « Don’t Mention It » (Label Cristal Records, 2019) est salué par la critique, « fff » Télérama et Révélation Jazz Magazine Décembre 2019. Son nouvel Album « Tenderly At Home » est révélation est élu disque du mois Jazzman. « L’élégance ne se traque pas, elle s’impose. » Louis-Julien Nicolaou – Télérama « L’un des pianistes les plus prometteurs. » Jacques Aboucaya – Jazz Magazine « Après le très classe « Don’t Mention It », le pianiste nantais revient avec un disque en trio fait à la maison, spontané, frais et gorgé de swing. Un authentique bonheur. » David Koperhant, TSF Jazz

Line-up : Thomas Mayeras : piano ; Antony Muccio : contrebasse ; Germain Cornet : batterie

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz contemporain — Jeune prodige du piano, Thomas Mayeras enchante par sa musicalité et ses compositions originales, saluées par la critique dans son dernier album « Tenderly At Home ».

Le vendredi 03 juillet 2026

de 21h30 à 22h30

Le vendredi 03 juillet 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22€ à 25€

Tarif sur place : 25€ à 28€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T00:30:00+02:00

fin : 2026-07-04T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T19:30:00+02:00_2026-07-03T20:30:00+02:00;2026-07-03T21:30:00+02:00_2026-07-03T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/thomas-mayeras-trio contact@38riv.com



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