Nuit de l’Aquafitness : Format XXL ! Piscine Georges Hermant PARIS
Nuit de l’Aquafitness : Format XXL ! Piscine Georges Hermant PARIS vendredi 26 juin 2026.
Vous êtes prêts à bousculer votre routine sportive ?
Rejoignez-nous pour un événement inédit et géant à la Piscine Georges Hermant !
Vendredi 26 Juin
Rendez-vous à 18h45 à l’accueil
Lieu : 8-10 rue David d’Angers, 75019 Paris
Au programme de cette soirée exceptionnelle :
1 atelier géant avec 100 participants en simultané !
Ambiance musicale rythmée et déco colorée pour tout donner.
Buffet gourmand inclus pour rependre des forces après l’effort.
Tarifs : 7 euros + 1 entrée piscine
⚠️ ATTENTION : LES PLACES SONT LIMITÉES ! ⚠️
Pour participer à ce grand format inédit, ne tardez pas : les inscriptions se font directement à l’accueil de la piscine.
Venez transpirer, vous amuser et fêter le début de l’été avec nous !
1 atelier sportif, 100 participants, venez participer à la piscine georges hermant à aquafitness géant ! Musique, moment dégustation, ambiance sportive assurée !
Le vendredi 26 juin 2026
de 18h45 à 21h00
payant
7 euros + 1 entrée piscine, réservation à l’accueil avant l’événement.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-26T21:45:00+02:00
fin : 2026-06-27T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-26T18:45:00+02:00_2026-06-26T21:00:00+02:00
Piscine Georges Hermant 8-10, rue David d Angers 75019 PARIS
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