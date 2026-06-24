Thomas Wiesel Roubaix

Roubaix

Thomas Wiesel

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13 20:00:00

fin : 2027-03-13 21:15:00

Date(s) :

2027-03-13

Surnommé le Prince de l’autodérision , il décortique avec lucidité nos travers face à l’hyperconnexion dopamine générée par les algorithmes, procrastination, perte de concentration et peur de l’ennui troquée contre des heures de vide. Sans jamais se faire moralisateur, il analyse le pouvoir des smartphones sur notre psyché et notre difficulté à vivre l’instant présent.

Véritable ode au spectacle vivant, Société écrans nous invite joyeusement à rire de nos propres autosabotages. Une parenthèse réjouissante pour enfin déconnecter et partager un vrai moment de communion avec l’humoriste !

Surnommé le Prince de l’autodérision , il décortique avec lucidité nos travers face à l’hyperconnexion dopamine générée par les algorithmes, procrastination, perte de concentration et peur de l’ennui troquée contre des heures de vide. Sans jamais se faire moralisateur, il analyse le pouvoir des smartphones sur notre psyché et notre difficulté à vivre l’instant présent.

Véritable ode au spectacle vivant, Société écrans nous invite joyeusement à rire de nos propres autosabotages. Une parenthèse réjouissante pour enfin déconnecter et partager un vrai moment de communion avec l’humoriste ! .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

Nicknamed the “Prince of Self-Mockery,” he lucidly dissects our shortcomings in the face of hyperconnectivity: dopamine generated by algorithms, procrastination, loss of concentration, and a fear of boredom traded for hours of emptiness. Without ever coming across as preachy, he analyzes the power smartphones have over our psyche and our difficulty living in the present moment.

A true ode to live performance, *Société Écrans* cheerfully invites us to laugh at our own self-sabotage. A delightful interlude to finally disconnect and share a genuine moment of connection with the comedian!

L’événement Thomas Wiesel Roubaix a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme