Three Pieces of Trash, Place Récaborde Pau, Pau
Three Pieces of Trash, Place Récaborde Pau, Pau dimanche 21 juin 2026.
Three Pieces of Trash Dimanche 21 juin, 20h10 Place Récaborde Pau Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T20:10:00+02:00 – 2026-06-21T20:50:00+02:00
Fin : 2026-06-21T20:10:00+02:00 – 2026-06-21T20:50:00+02:00
Trio survitaminé originaire de Pau, Three Pieces of Trash (TPT) bouscule les codes avec une formule brute et audacieuse : batterie, trombone alto et saxophone baryton. Entre jazz débridé, énergie club et groove incandescent, le groupe façonne un son organique et puissant, taillé pour le live. Une claque sonore aussi élégante qu’explosive. Le style, un son frais et dynamique baptisé : « Velours Boom Boom ».
Place Récaborde Pau Place François Récaborde, Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine La place Récaborde est le point central du quartier historique du Hédas, situé dans la ville basse à Pau.
Elle tient son nom de François Récaborde, figure emblématique du rugby palois né le 2 avril 1902 à Pau. En 1922, il intégra l’équipe première de la Section paloise et obtint le titre de champion de France en 1928. Sergent durant la Seconde Guerre mondiale et membre du Réseau Alibi, il fut récompensé de la Croix de guerre 1939-1945 et fait Chevalier de la Légion d’Honneur.
Trio survitaminé originaire de Pau, **Three Pieces of Trash (TPT)** bouscule les codes avec une formule brute et audacieuse : batterie, trombone alto et saxophone baryton. Entre jazz débridé, énergie…
© DR – L’atelier d’Hervé, Three Pieces of Trash
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