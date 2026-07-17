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Tiens ! y’a un des pots de départ de Gaston !!, BÔcafé, Nantes

jeudi 17 septembre 2026 · BÔcafé · Nantes

Tiens ! y’a un des pots de départ de Gaston !!, BÔcafé, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
BÔcafé
Adresse
71 rue de la bottière nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Tiens ! y’a un des pots de départ de Gaston !! Jeudi 17 septembre, 18h00 BÔcafé Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T19:00:00+02:00

Après 8 ans, après 6 ans surtout, Gaston part du quartier.
Alors pour fêter son départ, il aura GRAND plaisir à vous retrouver une avant-avant-avant etc dernière fois. Pour se dire « au revoir », et surtout pour vous remercier BEAUCOUP.

BÔcafé 71 rue de la bottière nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
« vous remercier, d’avoir fait en sorte que je puisse exister, tout près de vous, si simplement. » Gaston

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