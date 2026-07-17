Tiens ! y’a un des pots de départ de Gaston !!, CSC Bottière, Nantes

Informations pratiques

Tiens ! y’a un des pots de départ de Gaston !! Mardi 25 août, 09h30 CSC Bottière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-25T09:30:00+02:00 – 2026-08-25T10:30:00+02:00

Fin : 2026-08-25T09:30:00+02:00 – 2026-08-25T10:30:00+02:00

Après 8 ans, après 6 ans surtout, Gaston part du quartier.

Alors pour fêter son départ, il aura GRAND plaisir à vous retrouver une avant-avant-avant etc dernière fois. Pour se dire « au revoir », et surtout pour vous remercier BEAUCOUP.

CSC Bottière 147 route de Sainte Luce nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire

« vous remercier, d’avoir fait en sorte que je puisse exister, tout près de vous, si simplement. » Gaston