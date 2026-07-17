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Tiens ! y’a un des pots de départ de Gaston !!, CSC Bottière, Nantes

mardi 25 août 2026 · CSC Bottière · Nantes

Tiens ! y’a un des pots de départ de Gaston !!, CSC Bottière, Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Lieu
CSC Bottière
Adresse
147 route de Sainte Luce nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Tiens ! y’a un des pots de départ de Gaston !! Mardi 25 août, 09h30 CSC Bottière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-25T09:30:00+02:00 – 2026-08-25T10:30:00+02:00
Fin : 2026-08-25T09:30:00+02:00 – 2026-08-25T10:30:00+02:00

Après 8 ans, après 6 ans surtout, Gaston part du quartier.
Alors pour fêter son départ, il aura GRAND plaisir à vous retrouver une avant-avant-avant etc dernière fois. Pour se dire « au revoir », et surtout pour vous remercier BEAUCOUP.

CSC Bottière 147 route de Sainte Luce nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
« vous remercier, d’avoir fait en sorte que je puisse exister, tout près de vous, si simplement. » Gaston

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