Tiens ! y’a un des pots de départ de Gaston !!, Pataugeoire GRANDE GARENNE, Nantes

Informations pratiques

Tiens ! y’a un des pots de départ de Gaston !! Vendredi 28 août, 16h00 Pataugeoire GRANDE GARENNE Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T16:00:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T16:00:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00

Après 8 ans, après 6 ans surtout, Gaston part du quartier.

Alors pour fêter son départ, il aura GRAND plaisir à vous retrouver une avant-avant-avant etc dernière fois. Pour se dire « au revoir », et surtout pour vous remercier BEAUCOUP.

Pataugeoire GRANDE GARENNE Rue Jean-François Champollion, Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire

« vous remercier, d’avoir fait en sorte que je puisse exister, tout près de vous, si simplement. » Gaston