Tigana Santana, Orchestre national de Metz Grand Est L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Metz

Tigana Santana, Orchestre national de Metz Grand Est

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

37

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-05-22 20:00:00

fin : 2027-05-22 21:20:00

Date(s) :

2027-05-22

Chanteur, guitariste, poète, docteur en philosophie, Tigana Santana tisse un univers musical unique qui explore les racines bantoues de sa ville natale, Salvador de Bahia. Premier Brésilien à avoir enregistré dans des langues africaines (notamment le yoruba, le kikongo et le kimbundu), il mêle cet héritage à l’univers musical de notre temps, au portugais, à l’anglais ou au français. Son album le plus récent, Caçada Noturna (Chasse Nocturne), est dédié à la divinité yoruba Oxossi, orisha des chasseurs, dont le culte perdure au Brésil. Ce voyage teinté de douceur et de spiritualité est accompagné par une jeune cheffe d’orchestre française, Sonia Ben-Santamaria, qui s’est formée à Londres et voit sa carrière s’envoler dans les pays anglo-saxons.Tout public

37 .

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

A singer, guitarist, poet, and doctor of philosophy, Tigana Santana weaves a unique musical world that explores the Bantu roots of his hometown, Salvador de Bahia. The first Brazilian to record in African languages (notably Yoruba, Kikongo, and Kimbundu), he blends this heritage with the musical landscape of our time, in Portuguese, English, or French. His most recent album, Caçada Noturna (Night Hunt), is dedicated to the Yoruba deity Oxossi, the orisha of hunters, whose cult continues to thrive in Brazil. This journey, imbued with gentleness and spirituality, is accompanied by a young French conductor, Sonia Ben-Santamaria, who trained in London and is seeing her career take off in the English-speaking world.

L’événement Tigana Santana, Orchestre national de Metz Grand Est Metz a été mis à jour le 2026-06-20 par AGENCE INSPIRE METZ