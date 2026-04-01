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Till l’Espiègle, Centre de Congrès d’Angers, Angers

dimanche 27 septembre 2026 · Centre de Congrès d'Angers · Angers

Till l’Espiègle, Centre de Congrès d’Angers, Angers

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Centre de Congrès d'Angers
Adresse
33 BD Carnot, 49100 Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire
Ville
49100 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
De 10€ à 48€

Till l’Espiègle Dimanche 27 septembre, 17h00 Centre de Congrès d’Angers Maine-et-Loire

De 10€ à 48€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T17:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:40:00+02:00
Fin : 2026-09-27T17:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:40:00+02:00

Les enchanteresses Soirées musicales de Britten préparent l’impressionnante éruption sonore du Concerto pour piano n°2 de Prokofiev dont la cadence – la plus longue et spectaculaire du répertoire – nécessite une virtuosité hors norme de la part du pianiste. Les doigts endiablés de Lucas Debargue mèneront ce combat homérique, promesse d’un spectacle fascinant. La vie et ses ivresses, l’au-delà et ses promesses, Sascha Goetzel dirigera ensuite deux flamboyants poèmes symphoniques de Richard Strauss : Mort et Transfiguration, récit des dernières heures d’un artiste à l’agonie et Till l’Espiègle ou les aventures d’un impertinent saltimbanque frétillant jusqu’au bout de sa corde de pendu ! Deux merveilles qui déploient un orchestre foisonnant.

Benjamin Britten | Soirées musicales
Sergueï Prokofiev | Concerto pour piano n°2
Lucas Debargue, piano
Richard Strauss |
Mort et Transfiguration
Till l’Espiègle
Sascha Goetzel, direction

Centre de Congrès d’Angers 33 BD Carnot, 49100 Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0669/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0669&EventId=333&sessionid=618 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.41.24.11.20 »}]
Le Concerto pour piano n°2 de Prokofiev est la partition idéale pour sublimer le jeu puissant et spectaculaire de Lucas Debargue, lauréat du prestigieux Concours Tchaïkovski.

Doville-Sermokas

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