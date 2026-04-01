Till l’Espiègle, Centre de Congrès d’Angers, Angers
dimanche 27 septembre 2026 · Centre de Congrès d'Angers · Angers
Informations pratiques
Till l’Espiègle Dimanche 27 septembre, 17h00 Centre de Congrès d’Angers Maine-et-Loire
De 10€ à 48€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T17:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:40:00+02:00
Fin : 2026-09-27T17:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:40:00+02:00
Les enchanteresses Soirées musicales de Britten préparent l’impressionnante éruption sonore du Concerto pour piano n°2 de Prokofiev dont la cadence – la plus longue et spectaculaire du répertoire – nécessite une virtuosité hors norme de la part du pianiste. Les doigts endiablés de Lucas Debargue mèneront ce combat homérique, promesse d’un spectacle fascinant. La vie et ses ivresses, l’au-delà et ses promesses, Sascha Goetzel dirigera ensuite deux flamboyants poèmes symphoniques de Richard Strauss : Mort et Transfiguration, récit des dernières heures d’un artiste à l’agonie et Till l’Espiègle ou les aventures d’un impertinent saltimbanque frétillant jusqu’au bout de sa corde de pendu ! Deux merveilles qui déploient un orchestre foisonnant.
Benjamin Britten | Soirées musicales
Sergueï Prokofiev | Concerto pour piano n°2
Lucas Debargue, piano
Richard Strauss |
Mort et Transfiguration
Till l’Espiègle
Sascha Goetzel, direction
Centre de Congrès d’Angers 33 BD Carnot, 49100 Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0669/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0669&EventId=333&sessionid=618 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.41.24.11.20 »}]
Le Concerto pour piano n°2 de Prokofiev est la partition idéale pour sublimer le jeu puissant et spectaculaire de Lucas Debargue, lauréat du prestigieux Concours Tchaïkovski.
Doville-Sermokas
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