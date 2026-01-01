Time Master Murder Party à la Cité du Train Mulhouse

Time Master Murder Party à la Cité du Train

2 rue Alfred de Glehn Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31 22:30:00

Date(s) :

2026-01-31

À la Cité du Train Mulhouse, vous ne visitez pas un musée vous entrez en mission. Endossez un rôle, montez à bord de cinq véritables trains d’époque et suivez la piste d’un certain professeur Moriarty, prêt à réécrire l’Histoire. De 1894 à 1984, chaque rame vous entraîne dans une époque différente, avec ses indices, ses dangers et des choix qui comptent vraiment.

Bienvenue chez TIME MASTER, l’agence internationale de surveillance temporelle. Des anomalies se multiplient, vos prédécesseurs ont disparu et leurs dernières coordonnées pointent… vers un train, quelque part dans le flux du temps. À vous de remonter la ligne, d’identifier les failles et de refermer la brèche.

Cinq trains. Quatre époques. Quatre missions. Quatre dénouements possibles. Vos décisions écrivent la suite.

Synchronisez vos montres, rassemblez votre équipe et lancez l’enquête. Réservez vos places pour cette Murder Party nouvelle version à la Cité du Train.

Réservation en ligne obligatoire. A partir de 18 ans. Possibilité de venir costumé en tenue victorienne, Belle Epoque ou steampunk. .

2 rue Alfred de Glehn Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 42 83 33 message@citedutrain.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

