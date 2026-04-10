Timothée Robert 4tet Le Son de la Terre PARIS 05
Timothée Robert 4tet Le Son de la Terre PARIS 05 jeudi 2 juillet 2026.
Une musique énergique, libre et poétique, mêlant textures électriques, improvisation et intensité collective.
Emmanuel Codjia / Guitare
Olivier Laisney / Trompette
Timothée Robert / Basse & Compositions
Clément Cliquet / Batterie
Une musique énergique, libre et poétique, mêlant textures électriques, improvisation et intensité collective.
Le jeudi 02 juillet 2026
de 20h00 à 22h00
payant
25 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-03T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-02T20:00:00+02:00_2026-07-02T22:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
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