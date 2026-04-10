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Timothée Robert 4tet Le Son de la Terre PARIS 05

Timothée Robert 4tet Le Son de la Terre PARIS 05

Timothée Robert 4tet Le Son de la Terre PARIS 05 jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Le Son de la Terre

Adresse : 2 Port de Montebello

Ville : 75005 PARIS 05

Département : Paris

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Tarif : <p>25 euros.</p>

Une musique énergique, libre et poétique, mêlant textures électriques, improvisation et intensité collective.

Emmanuel Codjia / Guitare

Olivier Laisney / Trompette

Timothée Robert / Basse & Compositions

Clément Cliquet / Batterie

Une musique énergique, libre et poétique, mêlant textures électriques, improvisation et intensité collective.
Le jeudi 02 juillet 2026
de 20h00 à 22h00
payant

25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-03T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-02T20:00:00+02:00_2026-07-02T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello  75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05


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