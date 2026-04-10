Timothée Robert 4tet Le Son de la Terre PARIS 05

Une musique énergique, libre et poétique, mêlant textures électriques, improvisation et intensité collective.

Emmanuel Codjia / Guitare

Olivier Laisney / Trompette

Timothée Robert / Basse & Compositions

Clément Cliquet / Batterie

Une musique énergique, libre et poétique, mêlant textures électriques, improvisation et intensité collective.

Le jeudi 02 juillet 2026

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-02T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-03T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-02T20:00:00+02:00_2026-07-02T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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