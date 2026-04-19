Hugo Guezbar trio Le Son de la Terre PARIS 05
Hugo Guezbar trio Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 5 juillet 2026.
Nouveau phénomène du jazz, Hugo Guezbar, a déjà joué avec les plus grands !
Ce jeune guitariste originaire de Montpellier étonne par sa maturité musicale et son jeu. Il s’est fait remarquer en réalisant au sein du collectif Django Legacy l’ouverture du festival Django Reinhardt 2018 et la soirée You and the night and Music, Salle Pleyel en 2021. Il a également remplacé Rocky Gresset (guitariste de Thomas Dutronc) sur des plateaux regroupant les meilleurs musiciens du style, on a ainsi pu l’entendre jouer aux côtés de Noé Reinhardt, Adrien Moignard, Steeve Laffont, Yorgui Loeffler ! Accompagné par Mathieu Chatelain à la guitare rythmique et Estéban Felix à la contrebasse, ils présenteront un répertoire crossover alternant Django Reinhardt ,Wes Montgomery et Georges Benson mais où le son du trio donne tout son sens à cette hétérogénéité !
Hugo Guezbar, Guitare solo
Mathieu Chatelain, Guitare rythmique
Esteban Felix, Contrebasse
De Django à Wes Montgomery
Le dimanche 05 juillet 2026
de 18h00 à 20h00
payant Billetterie : 25 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-05T21:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-05T18:00:00+02:00_2026-07-05T20:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
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