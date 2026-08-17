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AGENDA · Joué-lès-Tours

Tina Arena en concert Joué-lès-Tours

mardi 13 octobre 2026 · Joué-lès-Tours

Tina Arena en concert Joué-lès-Tours

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Ville
37300 Joué-lès-Tours
Département
Indre-et-Loire
Tarif
69 69 69 Tarif de base plein tarif

Joué-lès-Tours

Tina Arena en concert

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 69 – 69 – EUR
69
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-13 20:00:00
fin : 2026-10-13

Date(s) :
2026-10-13

La star australienne multi-récompensée, aux 10 millions de disques vendus à travers le monde, et 50 ans de carrière, sera en concert en octobre 2026 en France et en Belgique.

Après 15 années d’absence, TINA ARENA revient pour une série de concerts évènements.
La star australienne multi-récompensée, aux 10 millions de disques vendus à travers le monde, et 50 ans de carrière, sera en concert en octobre 2026 en France et en Belgique.

Après 15 années d’absence, TINA ARENA revient pour une série de concerts évènements.

L’occasion pour le public de redécouvrir son incontournable répertoire français et international. 69  .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

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English :

The multi-award-winning Australian star, who has sold 10 million records worldwide and has a career spanning 50 years, will be performing in October 2026 in France and Belgium.

After a 15-year hiatus, TINA ARENA is returning for a series of special concerts.

L’événement Tina Arena en concert Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-08-17 par ADT 37

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