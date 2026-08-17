Informations pratiques

Joué-lès-Tours

Tina Arena en concert

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 69 – 69 – EUR

69

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-13 20:00:00

fin : 2026-10-13

Date(s) :

2026-10-13

La star australienne multi-récompensée, aux 10 millions de disques vendus à travers le monde, et 50 ans de carrière, sera en concert en octobre 2026 en France et en Belgique.

Après 15 années d’absence, TINA ARENA revient pour une série de concerts évènements.

La star australienne multi-récompensée, aux 10 millions de disques vendus à travers le monde, et 50 ans de carrière, sera en concert en octobre 2026 en France et en Belgique.

Après 15 années d’absence, TINA ARENA revient pour une série de concerts évènements.

L’occasion pour le public de redécouvrir son incontournable répertoire français et international. 69 .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

The multi-award-winning Australian star, who has sold 10 million records worldwide and has a career spanning 50 years, will be performing in October 2026 in France and Belgium.

After a 15-year hiatus, TINA ARENA is returning for a series of special concerts.

L’événement Tina Arena en concert Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-08-17 par ADT 37