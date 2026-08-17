Tina Arena en concert Joué-lès-Tours
mardi 13 octobre 2026 · Joué-lès-Tours
Informations pratiques
Joué-lès-Tours
Tina Arena en concert
Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : 69 – 69 – EUR
69
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-13 20:00:00
fin : 2026-10-13
Date(s) :
2026-10-13
La star australienne multi-récompensée, aux 10 millions de disques vendus à travers le monde, et 50 ans de carrière, sera en concert en octobre 2026 en France et en Belgique.
Après 15 années d’absence, TINA ARENA revient pour une série de concerts évènements.
La star australienne multi-récompensée, aux 10 millions de disques vendus à travers le monde, et 50 ans de carrière, sera en concert en octobre 2026 en France et en Belgique.
Après 15 années d’absence, TINA ARENA revient pour une série de concerts évènements.
L’occasion pour le public de redécouvrir son incontournable répertoire français et international. 69 .
Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The multi-award-winning Australian star, who has sold 10 million records worldwide and has a career spanning 50 years, will be performing in October 2026 in France and Belgium.
After a 15-year hiatus, TINA ARENA is returning for a series of special concerts.
L’événement Tina Arena en concert Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-08-17 par ADT 37
À voir aussi à Joue Les Tours (Indre-et-Loire)
- Coups de cœur de la rentrée littéraire Joué-lès-Tours 12 septembre 2026
- Concert du duo Arietto dans une grange tourangelle le 12 septembre, Grange tourangelle, Joué-lès-Tours 12 septembre 2026
- Poetic Lover Joué-lès-Tours 12 septembre 2026
- Soirée découverte Country Dance Joué-lès-Tours 15 septembre 2026
- Country Dance Animation Reprise des cours Joué-lès-Tours 16 septembre 2026