Dans Tomorrowisnowtodayisyesterday (TiNTiY), Sung Im Her explore l’impact de la consommation médiatique moderne sur nos corps et nos esprits. Sur un plateau volontairement épuré, presque brut, trois interprètes exécutent des gestes « sur-produits ». La chorégraphie utilise la répétition de manière hypnotique, ponctuée de moments comiques évoquant par exemple les mèmes internet. La bande-son « clubbing », composée par le duo belge Husk Husk, finit de transformer la scène en un espace de transe contemporaine.

Ne vous y méprenez pas, cette proposition « pop » n’évite pas la rigueur. L’œuvre de Sung Im Her se distingue par un équilibre constant entre une esthétique minimaliste formelle et un récit engagé. En tant que chorégraphe, elle recherche l’essence du mouvement, créant une gestuelle répétitive, dépouillée de toute signification culturelle ou personnelle préalable.

Créée en 2024, cette pièce est le fruit d’une collaboration internationale, co-commandée par le Seoul Performing Arts Festival (Corée du Sud) et The Place (Royaume-Uni). Le travail de Sung Im Her s’inscrit dans une double lignée historique. D’une part, sa formation à la prestigieuse école P.A.R.T.S. en Belgique la lie à une écriture du mouvement très structurée. D’autre part, ses collaborations avec des compagnies majeures telles que Les ballets C de la B ou Needcompany placent son travail au cœur de la « vague belge » de la danse contemporaine, célèbre pour sa fusion entre performance physique extrême et enjeux politiques. Tomorrowisnowtodayisyesterday (TiNTÄ°Y) est une fusion joyeuse de tous ces héritages.

Amélie Blaustein-Niddam

Durée : 40 min

Catégorie :

Dès 8 ans, Jeune public, Pass Famille

Danse

Séances scolaires : les jeudi 10, vendredi 11 et mardi 15 décembre 2026

Séance adaptée aux spectateurs ayant un handicap psychique : le samedi 12 décembre 2026

Sommes-nous les esclaves de nos propres profils ? Avec Tomorrowisnowtodayisyesterday (TiNTİY), la chorégraphe Sung Im Her livre une performance électrique sur notre addiction aux réseaux sociaux. Porté par des rythmes clubbing, ce trio explosif interroge la frontière floue entre nos identités réelles et virtuelles dans un monde saturé d’informations. Une décharge d’énergie pure !

Du jeudi 10 décembre 2026 au mercredi 16 décembre 2026 :

samedi

de 15h00 à 16h00

vendredi

de 10h00 à 11h00

mardi, mercredi, jeudi

de 14h30 à 15h30

payant

De 10 à 25 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-10T15:30:00+01:00

fin : 2026-12-16T16:30:00+01:00

Date(s) : 2026-12-10T14:30:00+02:00_2026-12-10T15:30:00+02:00;2026-12-11T10:00:00+02:00_2026-12-11T11:00:00+02:00;2026-12-12T15:00:00+02:00_2026-12-12T16:00:00+02:00;2026-12-15T14:30:00+02:00_2026-12-15T15:30:00+02:00;2026-12-16T14:30:00+02:00_2026-12-16T15:30:00+02:00

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/tintiy-sung-im-her-her-project +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot



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