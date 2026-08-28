TINY REC Entrez dans les studios de la Cordo ! Cité de la Musique Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

TINY REC Entrez dans les studios de la Cordo !

Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-12

Entrez dans les studios de la Cordo ! Les TINY REC vous invitent à découvrir les artistes qui y répètent lors de showcases intimistes, filmés en direct et diffusés sur les réseaux sociaux de la Cordo.

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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

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English : TINY REC Entrez dans les studios de la Cordo !

Step inside La Cordo’s studios! TINY REC invites you to discover the artists rehearsing there during intimate showcases, filmed live and streamed on La Cordo’s social media channels.

L’événement TINY REC Entrez dans les studios de la Cordo ! Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-28 par Valence Romans Tourisme