Tio Manuel La Dame de Canton Paris

Un set qui passe du tex-mex à la ballade folk, du blues urbain aux refrains latinos. Une musique qui a le goût de la bière tiède, de la route poussiéreuse et des barrios colorés. Pas besoin de chercher le concept : c’est brut, festif, généreux. Comme si Calexico avait fait un détour par Champigny-sur-Marne.

On l’a connu dans les années 80, guitare en bandoulière et blouson élimé, au sein des Wunderbach, groupe punk- rock français qui envoyait autant d’énergie qu’un concert des Clash sous amphétamines. Manu Castillo – devenu plus tard Tio Manuel – y forge son style : direct, électrique, sans tricherie. Puis vint le temps des routes parallèles : Outsiders, Catch 22 avec Joe Hell (ex-Oberkampf), ou encore des piges pour La Souris Déglinguée.

Bref, une jeunesse passée à « muscler son jeu » façon Joe Strummer, version Val-de-Marne. Dorénavant installé en Bretagne, l’homme cultive son amour des sonorités américaines et des espaces désertiques qu’il saupoudre de chant en Espagnol, d’où il tire ses racines.En 2002, sous l’alias Tio Manuel, il enregistre Rumba Urbana. Le ton est donné : des rumbas qui sentent autant la banlieue que le Barrio, du rock qui regarde vers Austin et Mexico, et des refrains en espagnol qui claquent comme des slogans. Neil Young s’invite au détour d’un solo (Cortez the Killer en guise de clin d’œil), tandis que le fantôme de Strummer hante les refrains de ¡Asi es la vida! (2004). Plus tard, 3 Cosas (2008) s’impose comme un road-movie musical : frontières, barrios en feu, illusions américaines et guitares rageuses.

On croise Tio Manuel sur les scènes de festivals blues, rock ou roots, la Gretsch en bandoulière et le sourire cabossé.

Le vendredi 11 septembre 2026

de 20h30 à 23h00

payant Sur place : 14 EUR

Prévente : 12 EUR Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-11T23:30:00+02:00

fin : 2026-09-12T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-11T20:30:00+02:00_2026-09-11T23:00:00+02:00

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.damedecanton.com/event-details/tio-manuel



Afficher la carte du lieu La Dame de Canton et trouvez le meilleur itinéraire

