Tirailleurs d’Afrique, histoire croisée et mémoire commune, Musée de la Résistance, de l’internement et de la déportation, Chamalières

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Résistance, de l'internement et de la déportation · Chamalières

Informations pratiques

Tirailleurs d’Afrique, histoire croisée et mémoire commune Samedi 19 septembre, 10h00, 13h00 Musée de la Résistance, de l’internement et de la déportation Puy-de-Dôme

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Cette exposition, conçue par l’Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre, retrace l’histoire des tirailleurs d’Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale, des massacres de mai-juin 1940 à la Libération de 1944-45, tout en s’inscrivant dans une histoire longue, de la création des troupes des colonies aux conflits coloniaux.

Musée de la Résistance, de l’internement et de la déportation 7, place de Beaulieu 63400 CHAMALIERES Chamalières 63400 Les Galoubies Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 43 76 23 34 https://www.clermontmetropole.eu/fr/bouger-se-divertir/le-dynamisme-culturel/les-musees-de-clermont-auvergne-metropole/musee-de-la-resistance-de-linternement-et-de-la-deportation/ Crée en 1994 par Jean Bac, le musée de la Résistance aborde l’histoire de la Seconde Guerre mondiale d’un point de vue local, national et international. Il explore diverses thématiques : la vie quotidienne, la résistance, la collaboration, l’internement et la déportation. Des expositions temporaires en lien avec ce conflit sont proposées tout au long de l’année.

Cette exposition, conçue par l’Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre, retrace l’histoire des tirailleurs d’Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale, des massacres de à…

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