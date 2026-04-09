TISS+ Le Baiser Salé Paris
TISS+ Le Baiser Salé Paris dimanche 21 juin 2026.
Chaque performance est pensée comme un laboratoire : mélange de jazz, d’électro, d’afro et d’improvisation libre, avec une intensité qui ne faiblit jamais. Sur scène, la surprise est reine : invités inattendus, moments de transe, énergie brute.
Créées au Baiser Salé, mais aussi passées par des scènes comme la Boule Noire ou La Petite Halle, les soirées TISS+ sont devenues un rendez-vous incontournable.#FêteDeLaMusique
Le dimanche 21 juin 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-22T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T20:00:00+02:00_2026-06-21T22:00:00+02:00
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
https://www.lebaisersale.com/fr/agenda?date_concert=21%2F06%2F2026&artiste=
Afficher la carte du lieu Le Baiser Salé et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Journées Européennes des Métiers d’Art : visite de l’église Sainte-Anne de la Butte aux Cailles église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Sorbonne Université Paris 9 avril 2026
- Garay, Salzard & Dorado Trio, JASS CLUB PARIS, PARIS 9 avril 2026
- Atelier traduction de l’espagnol au français Bibliothèque Germaine Tillion Paris 9 avril 2026