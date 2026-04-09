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TISS+ Le Baiser Salé Paris

TISS+ Le Baiser Salé Paris

TISS+ Le Baiser Salé Paris dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Le Baiser Salé

Adresse : 58 Rue des Lombards

Ville : 75001 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Chaque performance est pensée comme un laboratoire : mélange de jazz, d’électro, d’afro et d’improvisation libre, avec une intensité qui ne faiblit jamais. Sur scène, la surprise est reine : invités inattendus, moments de transe, énergie brute.

Créées au Baiser Salé, mais aussi passées par des scènes comme la Boule Noire ou La Petite Halle, les soirées TISS+ sont devenues un rendez-vous incontournable.#FêteDeLaMusique
Le dimanche 21 juin 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-22T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T20:00:00+02:00_2026-06-21T22:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards  75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
https://www.lebaisersale.com/fr/agenda?date_concert=21%2F06%2F2026&artiste=


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