Tissage traditionnel de la Côte d ‘Ivoire Devant la boutique Bonne arivée Hauterives vendredi 3 juillet 2026.

Hauterives

Tissage traditionnel de la Côte d ‘Ivoire

Devant la boutique Bonne arivée 22 grande rue Hauterives Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 10:30:00

fin : 2026-07-03 17:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Venez assister à une démonstration de tissage traditionnel, rencontrez Ibrahima et Amara de la cooperative du villageoise de Waraniéné, choix original de tissus pour table, déco et vêtements en coton artisanal.

.

Devant la boutique Bonne arivée 22 grande rue Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 56 58 80 contact@bonnearrivee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come see a demonstration of traditional weaving, meet Ibrahima and Amara from the Waraniën village cooperative, and discover a unique selection of handmade cotton fabrics for table linens, home decor, and clothing.

L’événement Tissage traditionnel de la Côte d ‘Ivoire Hauterives a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche