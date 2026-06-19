Tissage traditionnel de la Côte d ‘Ivoire Devant la boutique Bonne arivée Hauterives
Tissage traditionnel de la Côte d ‘Ivoire Devant la boutique Bonne arivée Hauterives vendredi 3 juillet 2026.
Hauterives
Tissage traditionnel de la Côte d ‘Ivoire
Devant la boutique Bonne arivée 22 grande rue Hauterives Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:30:00
fin : 2026-07-03 17:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Venez assister à une démonstration de tissage traditionnel, rencontrez Ibrahima et Amara de la cooperative du villageoise de Waraniéné, choix original de tissus pour table, déco et vêtements en coton artisanal.
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Devant la boutique Bonne arivée 22 grande rue Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 56 58 80 contact@bonnearrivee.fr
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English :
Come see a demonstration of traditional weaving, meet Ibrahima and Amara from the Waraniën village cooperative, and discover a unique selection of handmade cotton fabrics for table linens, home decor, and clothing.
L’événement Tissage traditionnel de la Côte d ‘Ivoire Hauterives a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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