Tissé Métisse à la fête des Langues, Fonds Documentaire Tissé Métisse, Nantes

Tissé Métisse à la fête des Langues Samedi 6 juin, 14h00 Fonds Documentaire Tissé Métisse Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

La thématique de la fête des langues pour 2026 est l’enfance, et plusieurs temps forts seront proposés au cours de l’après-midi (chants/berceuses et comptines du monde, danses, ateliers …) par diverses associations nantaises.

Le Fonds documentaire Tissé Métisse y présentera les livres de la sélection l’œil du monde issus de maisons d’édition du monde entier : Corée, Japon, Italie, Rwanda, Espagne, Norvège et d’autres encore. Ces livres sont multilingues en langue originale et/ou en français. Venez partager, découvrir, lire des albums pour enfants dans une ambiance conviviale !

Pour plus d’informations vous pouvez nous contacter au : 02 40 74 75 13. ou par mail : secretariat.fondsdoc@tisse-metisse.org.

Fonds Documentaire Tissé Métisse 2Bis Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 74 75 13 »}] [{« link »: « mailto:secretariat.fondsdoc@tisse-metisse.org »}]

Le samedi 6 juin de 14h à 18h, le kiosque de L’œil du monde sera présent à la Fête des Langues, place du Bouffay à Nantes. langues lecture