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Tisser un fragment d’œuvre, Villa Cavrois, Croix

jeudi 3 septembre 2026 · Villa Cavrois · Croix

Tisser un fragment d’œuvre, Villa Cavrois, Croix

Informations pratiques

Début
jeudi 3 septembre 2026
Fin
jeudi 3 septembre 2026
Lieu
Villa Cavrois
Adresse
60 avenue John Fitzgerald Kennedy 59710 Croix
Ville
59170 Croix
Département
Nord

Tisser un fragment d’œuvre Jeudi 3 septembre, 18h00 Villa Cavrois Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-03T20:00:00+02:00 – 2026-09-03T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-03T20:00:00+02:00 – 2026-09-03T22:30:00+02:00

Villa Cavrois 60 avenue John Fitzgerald Kennedy 59710 Croix Croix 59170 Nord Hauts-de-France https://www.villa-cavrois.fr
Tissage par Emilie Poteau, artisane d’art spécialisée en tapisserie de haute lice.

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