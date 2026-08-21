AGENDA · Croix
Tisser un fragment d’œuvre, Villa Cavrois, Croix
jeudi 3 septembre 2026 · Villa Cavrois · Croix
Informations pratiques
Tisser un fragment d’œuvre Jeudi 3 septembre, 18h00 Villa Cavrois Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-03T20:00:00+02:00 – 2026-09-03T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-03T20:00:00+02:00 – 2026-09-03T22:30:00+02:00
Villa Cavrois 60 avenue John Fitzgerald Kennedy 59710 Croix Croix 59170 Nord Hauts-de-France https://www.villa-cavrois.fr
Tissage par Emilie Poteau, artisane d’art spécialisée en tapisserie de haute lice.
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