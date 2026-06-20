Titanesque, Orchestre Philharmonique Royal de Liège L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Metz

Titanesque, Orchestre Philharmonique Royal de Liège

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

46

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-01-09 20:00:00

fin : 2027-01-09

Date(s) :

2027-01-09

Emmené par son nouveau directeur musical, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège réalise un travail de titan. Le chef Lionel Bringuier présente tout d’abord les capiteuses Nuits d’été dans lesquelles Hector Berlioz sertit les poèmes de Théophile Gautier d’un incomparable écrin instrumental. On peut compter sur l’art de conteuse de la grande mezzo Stéphanie d’Oustrac dans ces mélodies magnifiques. À 28 ans, Gustav Mahler est déjà tout entier lui-même dans sa Symphonie numéro 1 Titan . L’œuvre débute par de splendides appels de la nature, inaugurant l’une des plus fabuleuses aventures symphoniques de toute l’histoire de la musique.Tout public

46 .

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Led by its new music director, the Royal Philharmonic Orchestra of Liège is undertaking a monumental task. Conductor Lionel Bringuier begins by presenting the intoxicating *Nuits d’été*, in which Hector Berlioz sets Théophile Gautier’s poems to an incomparable instrumental backdrop. We can count on the storytelling artistry of the great mezzo-soprano Stéphanie d’Oustrac in these magnificent melodies. At the age of 28, Gustav Mahler was already fully himself in his Symphony No. 1, “Titan.” The work opens with splendid calls of nature, ushering in one of the most fabulous symphonic adventures in the entire history of music.

L’événement Titanesque, Orchestre Philharmonique Royal de Liège Metz a été mis à jour le 2026-06-20 par AGENCE INSPIRE METZ