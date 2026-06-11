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Tiwiza – AMAZIGH ROCK Peniche Marcounet Paris

Tiwiza – AMAZIGH ROCK Peniche Marcounet Paris

Tiwiza – AMAZIGH ROCK Peniche Marcounet Paris vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Peniche Marcounet

Adresse : 14 Quai de l'Hôtel de ville

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Tarif : <p>10 euros.</p>

Des références claires, autant dans leurs textes engagés que dans leur musique. Tiwiza nous fait voyager de Lounès Matoub à l’ONB en passant par Gnawa Diffusion. Emmené par un chanteur charismatique, soutenu par trois musiciens issus d’univers différents et complémentaires (funk, jazz, rock), Tiwiza est un groupe généreux et entier.

Capable d’investir la scène et de l’occuper avec la complicité de leur public, ce combo toulousain est doté d’une énergie débordante et d’un sens du partage transmissible.

Leur son original sans concession et affirmé viendra percuter, à chaque fois, nos plus grandes certitudes musicales.

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LINE UP

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Sofiane Aït Belaïd : Chant, Mandole, Guembri Victor Gonin : Guitare, Choeurs

Laurent Mollon : Basse, Choeurs

Mous’ (Aymeric) Kounta-Boé : Batterie, Choeurs

Une fusion assumée entre des sonorités nord africaines et du rock’n’roll bouillonnant et révolté.
Le vendredi 24 juillet 2026
de 19h30 à 21h15
payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-24T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-25T00:15:00+02:00
Date(s) : 2026-07-24T19:30:00+02:00_2026-07-24T21:15:00+02:00

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville  75004 Paris


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