Tobie Lolness – la vie suspendue / Lecture Musicale, Théâtre du Cloître, Bellac

Tobie Lolness – la vie suspendue / Lecture Musicale Samedi 4 juillet, 15h30 Théâtre du Cloître Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T15:30:00+02:00 – 2026-07-04T16:15:00+02:00

Fin : 2026-07-04T15:30:00+02:00 – 2026-07-04T16:15:00+02:00

La compagnie La Petite Fabrique proposera ce format lecture musicale en plein air dans le cadre du Festival des Emancipations porté par le Théâtre du Cloitre de Bellac. La représentation aura lieu dans le parc Charles Silvestre à Bellac

A partir de 7 ans

Théâtre du Cloître Rue La Fayette, 87300 Bellac Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555608761 Inauguré en 2002, le Théâtre du Cloître, avec son architecture contemporaine, s’inscrit parfaitement dans le paysage rural et côtoie avec élégance les bâtiments du passé, tels le cloître du XIXe siècle ou l’ancien dispensaire.

Cie La Petite Fabrique theatre musical

Didier Darrigrand