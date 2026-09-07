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Toc toc qui lit là ?, Ville de Steenwerck, Steenwerck

mercredi 23 septembre 2026 · Ville de Steenwerck · Steenwerck

Toc toc qui lit là ?, Ville de Steenwerck, Steenwerck

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Ville de Steenwerck
Adresse
Grand'Place, 59181, Steenwerck
Ville
59181 Steenwerck
Département
Nord
Tarif
inscription obligatoire

Toc toc qui lit là ? Mercredi 23 septembre, 10h00 Ville de Steenwerck Nord

inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T10:00:00+02:00 – 2026-09-23T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T10:00:00+02:00 – 2026-09-23T11:00:00+02:00

Les professionnelles du service PMI de Bailleul/Merville vous accueillent avec votre enfant (âgé de 0 à 3 ans) à bord du Bus des 1000 premiers jours pour un atelier lecture. Un agréable moment de partage et d’échanges lors de la découverte de livres adaptés aux tout-petits accompagnés de comptines autour d’un tapis ludique
Venez explorer les talents de votre enfant qui pourraient vous étonner !

 Mercredi 23 septembre de 10h à 11h à Steenwerck (Parking de la mairie)
Nombre de places limité – Inscription obligatoire  
1 place = 1 enfant + 1 accompagnant

Ville de Steenwerck Grand’Place, 59181, Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.ca-coeurdeflandre.fr/atelier-toc-toc-qui-lit-la-steenwerck-2309 »}]
Le service PMI du Département du Nord organise un atelier lecture « Toc, Toc qui lit là ? » à bord du Bus des 1000 premiers jours mercredi 23 septembre de 10h à11h à Steenwerck.

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