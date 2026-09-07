Toc toc qui lit là ?, Ville de Steenwerck, Steenwerck
mercredi 23 septembre 2026 · Ville de Steenwerck · Steenwerck
Informations pratiques
Toc toc qui lit là ? Mercredi 23 septembre, 10h00 Ville de Steenwerck Nord
inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T10:00:00+02:00 – 2026-09-23T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T10:00:00+02:00 – 2026-09-23T11:00:00+02:00
Les professionnelles du service PMI de Bailleul/Merville vous accueillent avec votre enfant (âgé de 0 à 3 ans) à bord du Bus des 1000 premiers jours pour un atelier lecture. Un agréable moment de partage et d’échanges lors de la découverte de livres adaptés aux tout-petits accompagnés de comptines autour d’un tapis ludique
Venez explorer les talents de votre enfant qui pourraient vous étonner !
Mercredi 23 septembre de 10h à 11h à Steenwerck (Parking de la mairie)
Nombre de places limité – Inscription obligatoire
1 place = 1 enfant + 1 accompagnant
Ville de Steenwerck Grand’Place, 59181, Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.ca-coeurdeflandre.fr/atelier-toc-toc-qui-lit-la-steenwerck-2309 »}]
Le service PMI du Département du Nord organise un atelier lecture « Toc, Toc qui lit là ? » à bord du Bus des 1000 premiers jours mercredi 23 septembre de 10h à11h à Steenwerck.
À voir aussi à Steenwerck (Nord)
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