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AGENDA · Arbois

Tofu du Jura Rue de la Piscine Arbois

dimanche 12 juillet 2026 · Rue de la Piscine · Arbois

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Rue de la Piscine
Adresse
Camping Au Coeur des Vignes
Ville
39600 Arbois
Département
Jura
Tarif

Arbois

Tofu du Jura

Rue de la Piscine Camping Au Coeur des Vignes Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 18:00:00
fin : 2026-07-19 20:30:00

Date(s) :
2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Le food truck Tofu du Jura sera présent cet été au camping d’Arbois, Au Coeur des Vignes.
Spécialités japonaises et végétariennes avec du tofu bio fabriqué au coeur du Jura !

Menu au fil des saisons et de la production.
Nous proposons généralement des spécialités japonaises artisanales gyoza, maki sushi, onigiri, harumaki, plats de soba, cakes salés sans gluten, etc.   .

Rue de la Piscine Camping Au Coeur des Vignes Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 85 47 98  tofu.jura@gmail.com

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English : Tofu du Jura

L’événement Tofu du Jura Arbois a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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