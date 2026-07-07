Tofu du Jura Rue de la Piscine Arbois
dimanche 12 juillet 2026 · Rue de la Piscine · Arbois
Informations pratiques
Arbois
Tofu du Jura
Rue de la Piscine Camping Au Coeur des Vignes Arbois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 18:00:00
fin : 2026-07-19 20:30:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30
Le food truck Tofu du Jura sera présent cet été au camping d’Arbois, Au Coeur des Vignes.
Spécialités japonaises et végétariennes avec du tofu bio fabriqué au coeur du Jura !
Menu au fil des saisons et de la production.
Nous proposons généralement des spécialités japonaises artisanales gyoza, maki sushi, onigiri, harumaki, plats de soba, cakes salés sans gluten, etc. .
Rue de la Piscine Camping Au Coeur des Vignes Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 85 47 98 tofu.jura@gmail.com
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English : Tofu du Jura
L’événement Tofu du Jura Arbois a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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