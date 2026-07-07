Tofu du Jura Rue de la Piscine Arbois

Informations pratiques

Arbois

Tofu du Jura

Rue de la Piscine Camping Au Coeur des Vignes Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 18:00:00

fin : 2026-07-19 20:30:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Le food truck Tofu du Jura sera présent cet été au camping d’Arbois, Au Coeur des Vignes.

Spécialités japonaises et végétariennes avec du tofu bio fabriqué au coeur du Jura !

Menu au fil des saisons et de la production.

Nous proposons généralement des spécialités japonaises artisanales gyoza, maki sushi, onigiri, harumaki, plats de soba, cakes salés sans gluten, etc. .

Rue de la Piscine Camping Au Coeur des Vignes Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 85 47 98 tofu.jura@gmail.com

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English : Tofu du Jura

L’événement Tofu du Jura Arbois a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA