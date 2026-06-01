Mercredi 10 juin, 09h00 Tokyo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T02:00:00+02:00 – 2026-06-10T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T02:00:00+02:00 – 2026-06-10T12:00:00+02:00

Tokyo Tokyo Tokyo [{« type »: « link », « value »: « https://events.blackthorn.io/en/7R4PSv67/g/7Yqg2sYp73/hec-paris-mba-information-session-in-tokyo-june-10-2026-4a26bFzE2r/overview »}] [{« link »: « mailto:lacotte@hec.fr »}, {« link »: « mailto:adachi@hec.fr »}]

HEC Paris