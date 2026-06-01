, Tokyo,
, Tokyo, mercredi 10 juin 2026.
Mercredi 10 juin, 09h00 Tokyo
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T02:00:00+02:00 – 2026-06-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T02:00:00+02:00 – 2026-06-10T12:00:00+02:00
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HEC Paris
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