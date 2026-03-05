Tolk Fantasy – Les Ateliers du Possible, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, Angers

Tolk Fantasy – Les Ateliers du Possible Samedi 23 mai, 19h30, 21h30 Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

Les musiciens Angevins s’inspirent de l’univers fantastique de Tolkien, en appuyant les contrastes entre légèreté onirique et puissance, jouant avec la lumière et les ténèbres par le prisme de la musique électronique. La bande-son d’un conte imaginaire et surnaturel, avec la présence de la chorale de Joachim du Bellay dirigée par Alexandre Boutet.

Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine 4 Boulevard Arago, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241241845 https://musees.angers.fr/les-lieux/musee-jean-lurcat-et-de-la-tapisserie-contemporaine/le-lieu/index.html L’hôpital Saint-Jean, remarquable ensemble architectural du XIIe siècle, abrite depuis 1968, dans l’ancienne salle des malades « le Chant du Monde » de Jean Lurçat (1957-1966). Manifeste d’un artiste engagé, écho contemporain à la tenture de « L’Apocalypse », cet ensemble de dix tapisseries constitue une vision épique, poétique, symbolique et humaniste du XXe siècle. Les tapisseries, peintures, dessins et céramiques de Jean Lurçat viennent compléter la présentation de cet artiste majeur de la renaissance de la tapisserie française. Des expositions temporaires entrent en écho, toute l’année, avec les collections permanentes.

Les musiciens Angevins s’inspirent de l’univers fantastique de Tolkien, en appuyant les contrastes entre légèreté onirique et puissance, jouant avec la lumière et les ténèbres par le prisme de la La…

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