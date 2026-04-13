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TOM BALDETTI MLC LES SAULNIERES Le Mans

TOM BALDETTI MLC LES SAULNIERES Le Mans

TOM BALDETTI MLC LES SAULNIERES Le Mans vendredi 6 novembre 2026.

Lieu : MLC LES SAULNIERES

Adresse : 239 AVENUE RHIN ET DANUBE

Ville : 72100 Le Mans

Département : 72

Début : vendredi 6 novembre 2026

Fin : vendredi 6 novembre 2026

Heure de début : 20:30

TOM BALDETTI Début : 2026-11-06 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

MLC LES SAULNIERES 239 AVENUE RHIN ET DANUBE 72100 Le Mans 72

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