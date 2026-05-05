Tom Baldetti Tome 1 Les Saulnières Le Mans

Le Mans

Tom Baldetti Tome 1

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Tarif : 36 – 36 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Tom Baldetti Tome 1

La Perche Productions présente Tom Baldetti Tome 1 .

Tom aime les gens, il sait les regarder et a compris comment les faire rire. Dans ce stand up d’une drôlerie désarmante, Tom décortique ses liens familiaux, ses peurs de l’enfance et les forces insoupçonnées d’un jeune adulte. Il se questionne sur la paternité, le sens de l’amitié et la folle envie d’être aimé.

Avec une grande maîtrise de l’improvisation affinée dans les Comedy Clubs et une bienveillance constante envers son public, son jeu puissant et la justesse de son texte font de ce spectacle un moment pas comme les autres, dont on se rappellera longtemps.

PS prenez aussi une place pour votre mère, elle va tellement kiffer. .

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Tom Baldetti: Volume 1

L’événement Tom Baldetti Tome 1 Le Mans a été mis à jour le 2026-04-30 par CDT72