Tom McRae Concert Cabaret Vauban Brest

Brest

Tom McRae Concert

Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 20:30:00

fin : 2026-11-17

Date(s) :

2026-11-17

Après une tournée à guichets fermés avec son groupe pour marquer les 25 ans de son premier album, Tom McRae présente à l’automne 2026 un spectacle solo retraçant toute sa carrière. Une soirée de musique live et de récits qui oscillent entre le populaire et le méconnu, avec l’esprit et l’honnêteté qui ont fait de lui un auteur-compositeur-interprète incontournable de Grande-Bretagne.

Seul sur scène avec sa guitare, il interprète un répertoire qui regroupe aujourd’hui certaines des plus belles chansons de la musique folk et alternative britannique. Cette soirée puise dans toute la richesse de son répertoire. Attendez-vous à retrouver les chansons que vous connaissez par cœur, quelques-unes que vous aviez presque oubliées, et à des anecdotes sincères et pleines d’esprit qui les relient.

Un mélange qui fait ressembler les concerts de Tom McRae à une longue conversation avec quelqu’un qui observe attentivement le monde.

Informations pratiques

Concert debout, placement libre

Réservation en ligne .

Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 93 21

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English : Tom McRae Concert

L’événement Tom McRae Concert Brest a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue