Tombé du ciel Jeanfi Janssens Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile Châteaurenard
Tombé du ciel Jeanfi Janssens Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile Châteaurenard dimanche 4 octobre 2026.
Châteaurenard
Tombé du ciel Jeanfi Janssens
Dimanche 4 octobre 2026 à partir de 17h. Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 17:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
One man show de Jeanfi Janssens à la Salle de l’Etoile.
Chez Jeanfi, l’aventure est au coin de la rue… Le steward le plus populaire de France revient avec un nouveau one man show et des anecdotes totalement inédites. Si Jeanfi n’était pas attendu dans les avions, il l’est encore moins dans le monde du show business… et sa mère non plus !
Choc des milieux, choc de culture, attention turbulences sévères en vue et rires garantis ! .
Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 35 10 etoile@chateaurenard.com
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English :
One man show by Jeanfi Janssens at Salle de l’Etoile.
L’événement Tombé du ciel Jeanfi Janssens Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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