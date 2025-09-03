Tombés du ciel, La Mégisserie, Saint-Junien

Tombés du ciel Samedi 16 janvier 2027, 20h00 La Mégisserie Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-16T20:00:00+01:00 – 2027-01-16T21:00:00+01:00

Fin : 2027-01-16T20:00:00+01:00 – 2027-01-16T21:00:00+01:00

Tombés du ciel raconte l’histoire d’un couple de retraités.

Ils vivent au pied du viaduc du Bizouilleau, en périphérie de Villanloing.

Un jour, un désespéré se jette du haut du viaduc et atterrit devant leur porte.

Puis un autre… et encore un autre… et encore un autre…

Leur quotidien devient un enfer et la municipalité fait la sourde oreille face à leurs plaintes.

Alors, le couple prend les choses en main et décide d’alerter la presse pour se faire entendre.

Mais l’emballement médiatique prend des proportions qu’ils n’avaient pas soupçonnées, et leur drame intime se transforme soudainement en affaire d’État.

Inspiré d’un fait divers réel, le spectacle mêle humour noir, poésie absurde et critique sociale. À travers un univers visuel et sonore, peuplé de marionnettes, de collages photographiques et de ritournelles radiophoniques, il dépeint avec humour l’absurdité de la médiatisation d’un drame, ainsi que ses répercussions sur celles et ceux qui en sont le sujet.

Le ton, espiègle et grinçant, oscille entre satire et poésie pour interroger notre rapport à l’information et au sensationnalisme.

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie, 87200 Saint-Junien, France Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555028798 https://la-megisserie.fr La Mégisserie est un théâtre dont la programmation pluridisciplinaire – théâtre, danse, musique, cirque – explore les arts vivants sous toutes leurs formes dès lors qu’elles sont singulières, innovantes et proposent de nouveaux récits.

Elle bénéficie de l’appellation “Scène Conventionnée d’Intérêt National” renouvelée par le Ministère de la Culture en juillet 2025 avec la mention “Art, Enfance, Jeunesse”.

La Mégisserie dispose de plusieurs espaces : un amphithéâtre de 350 places, une salle de 150 m2 appelée “Le Cube” et utilisée pour des répétitions, spectacles et concerts, une grande salle (ancien abattoir) dédiée aux fonctionnalités multiples, un hall d’accueil avec un espace bar, deux salles de travail, un foyer pour les repas de l’équipe et des artistes.

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Pierrick Lefèvre