AGENDA · Sainte-Marie
TOMBOLO LIVE, Sainte-Marie, …, Sainte-Marie
samedi 25 juillet 2026 · Sainte-Marie, ... · Sainte-Marie
Informations pratiques
TOMBOLO LIVE Vendredi 24 juillet, 19h00 Sainte-Marie, … Martinique
Entree libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T01:00:00+02:00 – 2026-07-25T05:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T01:00:00+02:00 – 2026-07-25T05:00:00+02:00
Ambiance Vacances à Sainte-Marie. RBR anime pour vous le Tombolo Live.
Sainte-Marie, … Martinique Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0596695152 »}]
Concerts live
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