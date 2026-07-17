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AGENDA · Sainte-Marie

TOMBOLO LIVE, Sainte-Marie, …, Sainte-Marie

samedi 25 juillet 2026 · Sainte-Marie, ... · Sainte-Marie

TOMBOLO LIVE, Sainte-Marie, …, Sainte-Marie

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
Sainte-Marie, ...
Adresse
Martinique
Ville
97230 Sainte-Marie
Département
Martinique
Tarif
Entree libre

TOMBOLO LIVE Vendredi 24 juillet, 19h00 Sainte-Marie, … Martinique

Entree libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T01:00:00+02:00 – 2026-07-25T05:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T01:00:00+02:00 – 2026-07-25T05:00:00+02:00

Ambiance Vacances à Sainte-Marie. RBR anime pour vous le Tombolo Live.

Sainte-Marie, … Martinique Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0596695152 »}]
Concerts live

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