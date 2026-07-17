TOMBOLO LIVE, Sainte-Marie, …, Sainte-Marie

Informations pratiques

TOMBOLO LIVE Vendredi 24 juillet, 19h00 Sainte-Marie, … Martinique

Entree libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T01:00:00+02:00 – 2026-07-25T05:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T01:00:00+02:00 – 2026-07-25T05:00:00+02:00

Ambiance Vacances à Sainte-Marie. RBR anime pour vous le Tombolo Live.

Sainte-Marie, … Martinique Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0596695152 »}]

Concerts live