Tomora : Aurora X Tom Rowlands (The Chemical Brothers) Philharmonie de Paris Paris

Saluée par un succès mondial dès la sortie de son premier album voilà 10 ans, AURORA s’est depuis installée durablement dans le paysage pop moderne, avec des chansons à la fois accessibles et sophistiquées que sa voix exceptionnelle emmène loin. Lors de l’édition 2016 du festival Glastonbury, la Norvégienne croise la route de Tom Rowlands, légende des musiques électroniques qu’il a revivifiées avec son groupe The Chemical Brothers. Débute alors une collaboration au long cours – sur leurs albums respectifs – qui donne aujourd’hui naissance à ce nouveau projet, TOMORA (contraction de leurs prénoms respectifs). Enregistré dans le plus grand secret, leur album COME CLOSER sort au printemps 2026, précédé par la secousse tellurique « RING THE ALARM » – décharge électro hypnotisante – et le faux calme grésillant de sa chanson éponyme, au psychédélisme langoureux. La promesse de très grands moments.

Première partie : annonce à venir

Dans le secret du studio, la chanteuse norvégienne AURORA et le musicien anglais Tom Rowlands – moitié des Chemical Brothers – ont façonné un album événement.

Le mercredi 01 juillet 2026

de 20h00 à 22h00

payant Public jeunes et adultes.

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

