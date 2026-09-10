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Tomora, L’Aéronef, Lille

vendredi 30 octobre 2026 · L'Aéronef · Lille

Tomora, L’Aéronef, Lille

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Lieu
L'Aéronef
Adresse
Av. Willy Brandt 59777 Euralille
Ville
59777 Lille
Département
Nord
Tarif
42 Euros / 35 Euros

Tomora Vendredi 30 octobre, 20h00 L’Aéronef Nord

42 Euros / 35 Euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-30T20:00:00+01:00 – 2026-10-30T23:00:00+01:00
Fin : 2026-10-30T20:00:00+01:00 – 2026-10-30T23:00:00+01:00

Saluée par un succès mondial dès la sortie de son premier album, la chanteuse norvégienne AURORA s’est depuis installée durablement dans le paysage pop moderne, avec des chansons à la fois accessibles et sophistiquées que sa voix exceptionnelle emmène loin. C’est en 2016, à Glastonbury, qu’elle croise la route de Tom Rowlands, légende des musiques électroniques (The Chemical Brothers). Débute alors une collaboration au long cours – sur leurs albums respectifs – qui donne aujourd’hui naissance à TOMORA (contraction de leurs prénoms respectifs). L’album Come Closer allie leurs goûts et couleurs : décharge électro hypnotisante, psychédélisme langoureux…

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]
La chanteuse Aurora et Tom Rowlands (The Chemical Brothers) ont créé TOMORA

Dan Lowe

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