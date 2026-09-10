Tomora, L’Aéronef, Lille

Informations pratiques

Tomora Vendredi 30 octobre, 20h00 L’Aéronef Nord

42 Euros / 35 Euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T20:00:00+01:00 – 2026-10-30T23:00:00+01:00

Fin : 2026-10-30T20:00:00+01:00 – 2026-10-30T23:00:00+01:00

Saluée par un succès mondial dès la sortie de son premier album, la chanteuse norvégienne AURORA s’est depuis installée durablement dans le paysage pop moderne, avec des chansons à la fois accessibles et sophistiquées que sa voix exceptionnelle emmène loin. C’est en 2016, à Glastonbury, qu’elle croise la route de Tom Rowlands, légende des musiques électroniques (The Chemical Brothers). Débute alors une collaboration au long cours – sur leurs albums respectifs – qui donne aujourd’hui naissance à TOMORA (contraction de leurs prénoms respectifs). L’album Come Closer allie leurs goûts et couleurs : décharge électro hypnotisante, psychédélisme langoureux…

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]

La chanteuse Aurora et Tom Rowlands (The Chemical Brothers) ont créé TOMORA

Dan Lowe